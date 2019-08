Marianne: ecco il trailer della nuova serie horror targata Netflix

Marianne è la nuova serie horror francese in arrivo su Netflix e il colosso dello streaming ha pubblicato il trailer ufficiale in vista dell'uscita del 13 settembre.

La serie è stata creata da Samuel Bodin e avrà come membri del cast Victoire Du Bois, Lucie Boujenah e Tiphaine Daviot. Sono previsti otto episodi e la produzione è affidata alla Bigger Boat.



Come possiamo leggere nella sinossi "una scrittrice scopre che i suoi terrificanti racconti si stanno realizzando e torna nella città natale per affrontare i demoni del passato da cui ha tratto ispirazione".

A rendere le cose più complicate c'è il fatto che il demone sembra prendere le sembianze di una signora anziana, un elemento già visto nelle opere di questo genere.

Da quello che vediamo nel trailer, capiamo che il titolo della serie è dovuto al nome della strega che Emma, la protagonista, ha creato come antagonista della serie di romanzi di cui è scrittrice, ossia Lizzie Stark. La strega non ha mai abbandonato i pensieri della ragazza.



Al momento non sappiamo se possiamo aspettarci una serie riuscita come Hill House, una delle serie horror più in vista su Netflix e le cui riprese della seconda stagione inizieranno a settembre. Ricordiamo che è stata anche annunciata la pubblicazione in Blu-ray della director's cut in versione estesa della prima stagione.