Marika Fruscio attacca Diletta Leotta: 'É un'incapace. Si fa pubblicità con il suo corpo'

Marika Fruscio, il volto di Top Calcio24 attraverso i microfoni di SportPaper ha attaccato duramente la collega Diletta Leotta, sostenendo che a suo avviso non è abbastanza preparata sulle questioni calcistiche.

A suo avviso il volto di DAZN può contare solo ed esclusivamente sulla sua fisicità prorompente che le permette di attirare il pubblico maschile e di tamponare le sue vistose lacune: "Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare è una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, a lei preferisco sicuramente Giorgia Rossi".

Nel corso dell'intervista la Fruscio da tifosa sfegatata del Napoli ha anche parlato del campionato in corso: "Siamo solo all'inizio, il Napoli è una delle candidate per la vittoria finale. La nuova Juve non sembra così inarrivabile, ma anche la stessa Inter non mi ha fatto finora una grande impressione. Può esserci la sorpresa Napoli, ma anche il Sassuolo o l'Atalanta possono ambire alla vittoria finale nonostante tutte le difficoltà".

Inoltre ha avuto modo di esprimere tutta la sua passione per Llorente che è a suo avviso il calciatore più sexy: Llorente è un bel ragazzo anche se attualmente non gioca nel Napoli".

Intanto Diletta Leotta ha deciso di raccontare la sua storia in un libro. Qui ha rivelato di essere stata spesso oggetto di critiche. In molti infatti l'hanno accusata di essere arrivata a Sky solo per la sua prestanza fisica.