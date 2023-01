Marilyn Manson, accordo con Esmé Bianco di Game of Thrones per l'accusa di violenza

A quasi due anni di distanza dall'accusa di stupro e violenza sessuale nei confronti di Marilyn Manson, l'attrice di Game of Thrones, Esmé Bianco, ha raggiunto un accordo extragiudiziale con il rocker. Al momento non sono stati resi noti alla stampa i dettagli dell'accordo tra Bianco e Manson, ufficializzato in una nota.

"Bianco ha accettato di risolvere le proprie rivendicazioni contro Brian Warner e Marilyn Manson Records, Inc. per andare avanti con la propria vita e carriera" si legge nella dichiarazione.



Dopo l'archiviazione di un caso contro Marilyn Manson nel maggio 2022 è arrivata questa nuova notizia, riportata da Rolling Stone, che non fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni aggiuntive.

L'accusa di stupro e violenza sessuale nei confronti di Marilyn Manson da parte di Esmé Bianco risale all'aprile 2021, quando l'attrice accusò il cantante e il suo ex manager Tony Ciulla, di violare le leggi sulla tratta degli esseri umani conducendola da Londra agli Stati Uniti con la scusa delle riprese di un videoclip musicale di Manson e un ruolo cinematografico che non si è mai concretizzato.



Secondo Bianco, Manson le avrebbe somministrato droghe, privandola del sonno e del cibo per compiere atti sessuali nei suoi confronti in momenti di incoscienza e di incapacità di esternare il proprio consenso diverse volte nel corso del 2011.

Marilyn Manson ha sempre negato le accuse di Bianco così come quelle giunte da altre presunte vittime del cantante.



Nel settembre 2021 era stata archiviata un'accusa di violenza nei confronti di Marilyn Manson.