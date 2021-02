Marilyn Manson, il cantante rimosso da American Gods dopo le accuse di Evan Rachel Wood

Le conseguenze delle pesanti accuse di Evan Rachel Wood nei confronti di Marilyn Manson stanno iniziando a sortire i primi effetti. Il cantante dopo essere stato allontanato dalla sua etichetta discografica è stato anche rimosso dalla serie American Gods come rivelato da un comunicato stampa di pochi minuti fa.

"A causa delle accuse mosse contro Marilyn Manson, abbiamo deciso di rimuovere la sua esibizione dall'episodio rimanente in cui si trova, che andrà in onda più avanti in questa stagione. Starz è inequivocabilmente con tutte le vittime e sopravvissute agli abusi" ha riferito l'emittente su cui va in onda la serie ideata da Bryan Fuller e Michael Green.

Manson si è unito alla serie basata sul romanzo pluripremiato di Neil Gaiman del 2001 per la sua terza stagione come guest star nei panni del sanguinario Johan Wengren, cantante della band death metal vichinga Blood Death. Il cantante è stato in realtà una parte fondamentale dell'episodio "The Unseen" che è andato in onda nelle scorse ore e, sarebbe dovuto apparire ancora una volta.

Inoltre, Shudder di AMC ha ritirato l'episodio di Manson nella sua serie antologica horror Creepshow. Manson, il cui vero nome è Brian Warner, doveva apparire in uno dei due segmenti di un prossimo episodio della seconda stagione dello show. Un rappresentante di Shudder ha detto a Deadline che il segmento di Manson verrà sostituito.

Intanto è di poco fa la replica di Marylin Manson alle accuse di Evan Rachel Woods.