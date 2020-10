Marilyn Manson e molti altri nel cast della seconda stagione di Creepshow

Lo scorso autunno Shudder ha rinnovato per una seconda stagione la serie horror Creepshow la cui produzione sarebbe dovuta iniziare all’inizio di quest’anno ma la pandemia ne ha bloccati i lavori.

Creepshow è tornato in produzione solo il mese scorso ad Atlanta, e la piattaforma di streaming ha confermato che Marilyn Manson, Ali Larter e Barbara Crampton si sono uniti al cast della seconda stagione della serie antologica sviluppata dal produttore di The Walking Dead, Greg Nicotero.



Tra i nuovi ingressi nel cast figurano anche Iman Benson, Ryan Kwanten, C. Thomas Howell, Denise Crosby, Breckin Meyer, Ted Raimi, Kevin Dillon ed Eric Edelstein.

Anche Andrew Lincoln doveva unirsi al cast, l'attore ha lavorato con Nicotero in The Walking Dead ma l'accordo non si è ufficializzato.

Nonostante la delusione provata tra i fan per il fatto che dovremo aspettare fino al 2021 per i nuovi episodi, gli abbonati potranno comunque sintonizzarsi sul nuovissimo A Creepshow Animated Special, che arriverà il 29 ottobre.



Questa serie è un omaggio al film Creepshow del 1982 che è stato diretto da George A. Romero da una sceneggiatura di Stephen King. Il film ha visto protagonisti personaggi come Hal Holbrook, Adrienne Barbeau, Leslie Nielsen, Ted Danson e Ed Harris, e ha incassato 21 milioni di dollari al botteghino.

L'attesissima seconda stagione di sei episodi arriverà in anteprima esclusivamente su Shudder nel 2021 ma Creepshow ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione.