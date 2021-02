Marilyn Manson avrebbe insultato Lana Del Rey per il suo aumento di peso

Continuano le accuse nei confronti di Marilyn Manson: questa volta Annie Abrams ha condiviso su Instagram alcuni dei messaggi scambiati con il famoso cantante ed incentrati su Lana Del Rey e sul suo peso.

In calce alla notizia trovate il post presente nel profilo di Instagram di @anniejenaabrams, in cui trovate alcuni screenshot delle conversazioni tra lei e Marilyn Manson, in particolare Brian Hugh Warner ha inviato ad Annie Abrams una foto di Lana Del Rey, insieme a questo commento: "Non voglio fare body shaming o robe del genere, ma quella foto è assurda. È a livello di Vince Neil". In un messaggio successivo, il cantante decide di prendere in giro Lana Del Rey chiamandola "Lasagna Del Rey". Ecco invece il commento dell'autrice del post, che ha deciso di rendere pubbliche queste sue conversazioni con Marilyn Manson: "Ecco Marilyn Manson che insulta e fa body shaming a Lana Del Rey, inoltre mi aveva chiesto di trovare una foto segnaletica di Ashley Walters. MM: mi rovini la vita e io faccio lo stesso con la tua, erano questi gli accordi no? Devi marcire all'inferno".

Nelle scorse ore Marilyn Manson è stato abbandonato dal suo management, mentre ecco la risposta del cantante alle accuse di Evan Rachel Wood.