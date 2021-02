Marilyn Manson replica alle accuse di Evan Rachel Wood:'Orribile distorsione della realtà'

Nelle scorse ore Evan Rachel Wood ha deciso di denunciare Marlyn Manson per i continui abusi subiti nel corso degli anni della loro relazione. Arriva ora la replica del cantante che attraverso i social network ha tentato di smentire le parole dell'attrice di Westworld.

"Naturalmente, la mia arte e la mia vita hanno sempre attirato le controversie come calamite, ma queste recenti accuse sono un’orribile distorsione della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali e condivise con donne che la pensavano come me. Sul fatto – e sul perché – altri abbiano scelto di manipolare il passato, questa è la verità".

La denuncia di Evan Rachel Wood ha spinto molte altre donne a seguire il suo esempio e, sembra che il mondo dello spettacolo sia compatto al suo fianco. Intanto è in corso un'indagine sul caso da parte dell'FBI, spinta dall'interrogazione della senatrice della California Susan Rubio che ha richiesto chiarezza sulla questione: "Ho chiesto al Dipartimento di Giustizia di organizzare al più presto un incontro con queste presunte vittime e di indagare su queste accuse".

Intanto l'etichetta discografica che ha distribuito l'ultimo album di Marilyn Manson ha deciso di prendere le distanze dal cantante e dunque lo ha prontamente scaricato: "Alla luce delle sconcertanti accuse di Evan Rachel Wood e di altre donne nei confronti di Marilyn Manson, Loma Vista interrompe qualsiasi attività di promozione del suo album con effetto immediato. Considerati i preoccupanti sviluppi della vicenda, abbiamo anche deciso di non collaborare più con Marilyn Manson su progetti futuri".

Staremo a vedere come si evolveranno le cose.