Marina Giordano lascia Un Posto Al Sole, i fan in rivolta sui social

Marina Giordano lascia Un Posto Al Sole, per il dispiacere dei fan. Nina Soldano, l'attrice che per anni ha dato il volto al personaggio della soap opera napoletana, attraverso i propri canali social ha voluto chiarire le motivazioni che si celano dietro questa scelta.

"L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando io questo ancora non lo so , l’unica certezza è la sua partenza" ha scritto l'attrice, che è stata inondata da messaggi da parte dei fan, al punto che molti hanno lanciato hashtag e petizioni per far restar Marina. Altri addirittura hanno promesso che qualora la produzione dovesse confermare la decisione, sono pronti a non guardare più il programma.

"Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me.. non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo" ha scritto poco dopo l'attrice, citando messaggi in cui i fan dicevano che "Un posto al sole senza Marina Giordano è davvero difficile da immaginare, soprattutto per chi come me lo segue da tanti anni. Mi auguro che sia un'uscita solo temporanea". Altri invece si spingono oltre ed affermano che "gli ascolti scenderanno senza di te. Vedrai come faranno presto a farti tornare!".