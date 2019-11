Marina Sirtis, presente in Gargoyles, riprenderebbe il suo ruolo nella serie di Disney+

L'arrivo di Disney+ ha riportato in auge molte serie andate in onda nel corso degli anni '90. Così mentre il creatore di Gargoyles lancia una petizione per un reboot dello show animato, anche la doppiatrice di Demona fa sapere di essere interessata a riprendere il suo ruolo.

Il messaggio, che trovate in calce alla notizia, è stato condiviso sull'account Twitter ufficiale di Marina Sirtis, la quale ha risposto ad un fan che le chiedeva se sarebbe stata disposta a ritornare nella serie: "Si, ma se è un progetto live action non ci sarò a causa della mia età". Gli appassionati sono rimasti sorpresi da questa risposta, visto che per adesso non era mai stata nominata la possibilità di una versione dal vivo delle avventure di Golia e degli altri.

Ma la doppiatrice non è la sola, anche Keith David ha espresso un parere favorevole ad un eventuale ritorno: "Sai tutti noi che siamo stati coinvolti dall'inizio, ci chiediamo come mai la serie è stata bloccata e perché non abbiamo mai fatto un reboot. Mi piacerebbe molto tornare ad essere Golia, è uno dei personaggi che preferisco, ho sempre detto che da grande sarei voluto essere come lui". La volontà dei protagonisti c'è tutta, non resta che vedere cosa decideranno i dirigenti della Disney. Nel frattempo i fan americani potranno vedere la serie animata Gargoyles su Disney+ in versione non censurata, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo.