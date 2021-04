Mario Balotelli e Dayane Mello, ritorno di fiamma? Il gossip impazza

Sembra che sia scoppiato nuovamente l'amore tra Mario Balotelli e Dayane Mello. Questo ritorno di fiamma è stato annunciato a gran voce dal settimanale Chi. I due già in passato avevano avuto una breve liason anche se le cose erano terminate in maniera burrascosa.

"Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d'amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta ha intenzioni serie", si legge su Chi. La scintilla sarebbe scoppiata nuovamente a seguito delle continue incursioni del calciatore brasiliano nella casa del Grande Fratello Vip, dove la modella brasiliana era uno dei concorrenti più in vista, insieme proprio ad Enocl Balotelli.

Tra l'altro Balotelli aveva scatenato un'accesa polemica per le frasi rivolte a Dayane Mello, una battuta molto infelice sulla loro passata relazione, che aveva suscitato le ire dei telespettatori. A quanto pare però, questo episodio è stato più che archiviato e una volta terminato il Grande Fratello Vip con la vittoria di Tommaso Zorzi, i due si sarebbero ritrovati e avrebbero deciso di dare una nuova opportunità al loro rapporto. Ovviamente per ora nulla è ancora certo, ma in molti scommettono che presto li rivedremo insieme in tv per confermare le voci di questo presunto ritorno di fiamma. Chissà se questa volta il calciatore avrà per davvero intenzioni serie.