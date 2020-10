Mario Balotelli e la frase su Dyane Mello al GF Vip: scoppia la polemica

L’ex calciatore del Milan Mario Balotelli è stato ospite della casa del Grande Fratello Vip, dove si è lasciato andare ad alcune frasi e battute che hanno immediatamente scatenato le reazioni social.

L’attaccante della Nazionale Italiana ha voluto salutare il fratello Enock, ma alla fine è stato costretto a scusarsi con il presentatore per alcune frasi pronunciate, in particolare nei confronti di Dayane Mello.

Inizialmente Balotelli ha scherzato con il fratello Enock: “se mi manchi? Cglione. Hai detto che sono la tua gamba destra? Pensavo quella centrale*”, una frase che non è sfuggita ai milioni di telespettatori che erano collegati su Canale 5.

Poco dopo però è finito al centro della bufera per una frase rivolta a Dayane: “mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’” ha affermato. Inizialmente la frase era sfuggita alle orecchie di Signorini, che successivamente è stato avvisato ed ha intimato Balotelli a chiedere scusa: “veramente non ne ho idea. Alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta. Scusa Dayane se ti ho offeso in qualsiasi modo. Sai che ti voglio un bene dell'anima” ha chiosato il calciatore.

Sui social anche Selvaggia Lucarelli ha commentati l’accaduto, ed ha definito il comportamento di Balotelli “subumano”. In passato Balotelli aveva attaccato Dayane Mello.