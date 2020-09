Marisol Nichols, la storia della star di Riverdale diventerà presto una serie tv

La storia segreta di Marisol Nichols dovrebbe presto diventare una serie tv. Come molti sapranno l'attrice di Riverdale si è spesa molto contro la tratta di minori e ha lavorato dunque per molto tempo come agente segreto sotto copertura dell'FBI.

Ora queste vicende potrebbero essere al centro di una nuova produzione Sony come rivelato dalla stessa Marisol in un post su Instagram: "Dire che sono estremamente entusiasta di questo progetto è un enorme eufemismo. Una miscela di due delle mie passioni in una sola. Davvero, un sogno che diventa realtà".

Questo sarà però solo uno dei tanti impegni, l'attrice infatti nei prossimi mesi tornerà a vestire i panni di Hermione Lodge anche nella prossima stagione di Riverdale. Tempo fa si era diffusa la voce che Skeet Ulrich e Marisol Nichols non avrebbero fatto parte della quinta stagione ma, vista la brusca interruzione della serie a causa del covid ha dilatato la loro presenza nel fortunato show degli Archiecomics.

La partecipazione di Skeet dovrebbe essere però limitata ad un paio di episodi, invece quella della Nichols potrebbe estendersi a tutta l’intera stagione. Più volte si era parlato di Hermione lontana da Riverdale. La scelta sembrava essere però solo dello showrunner in quanto la sua interprete è pronta a vestirne i panni ancora a lungo. Staremo a vedere.