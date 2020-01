Mark Hamill apparirebbe volentieri in Supernatural, ma ad una condizione

Mark Hamill a.k.a Luke Skywalker sarebbe felice di farsi vedere dalle parti dei Fratelli Winchester, ma c'è un"inghippo": qual è la condizione che l'attore ha posto per un cameo in Supernatural?

Se non siete familiari con il mondo di Supernatural, vi basterà sapere che la serie giunta ormai alla sua quindicesima e ultima stagione è famosa per le sue citazioni e i riferimenti alla pop culture, e i due fratelli protagonisti, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles), per questioni pratiche (provateci voi a cacciare mostri e creature sovrannaturali dando i vostri nomi veri alle forze dell'ordine e in generale) assumono spesso false identità che richiamano artisti o personaggi famosi, come nel caso in questione.

Ebbene, in uno dei più recenti episodi dello show, l'identità assunta dai due è stata, come accaduto in precedenza, quella degli Agenti Mark Hamill e Harrison Ford.



Ma nell'era dei social media, come poteva una cosa del genere non arrivare dritta all'attenzione di uno dei diretti interessati? Hamill ha infatti indirizzato con entusiasmo il suo "cameo dal divano di casa", ed è seguita una conversazione a suon di tweet e Instagram stories con Jared Padalecki e Jim Michaels, uno dei produttori storici della serie.

Quest'ultimo ha infine formalmente invitato l'attore di Star Wars a prender parte allo show con un "cameo in carne e ossa", a cui Hamill ha risposto in maniera alquanto singolare... O meglio, familiare.



"Considereresti l'idea di lasciar casa e venire a giocare con noi @HamillHimself? Chiedo per un amico..." ha scritto Michaels.



"Dì al tuo amico la stessa cosa che ho detto a @Disney nel 2012: se lo fa #HarrisonFord, lo faccio anche io" ha risposto Hamill.



Insomma, qualcuno chiami al più presto Harrison Ford, che non sono rimasti poi così tanti episodi per far sì che tutto questo possa accadere!



Supernatural tornerà su The CW giovedì 16 gennaio, mentre proseguirà con una nuova fascia oraria da Lunedì 16 marzo 2020.