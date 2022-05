Mark Hamill, Bob Iger e gli altri celebrano lo Star Wars Day: 'May the 4th be with you'

Per tutti gli appassionati della saga creata da George Lucas, il 4 maggio è un giorno di fondamentale importanza visto che si celebra il cosiddetto Star Wars Day, con un gioco di parole ormai piuttosto popolare (e intraducibile in italiano) che ha una certa assonanza con il motto prescelto ormai da anni per questo franchise.

"May the force be with you" è così diventato "May the fourth be with you", stabilendo quindi la data per questo grandioso evento in cui i fan di Guerre Stellari di tutto il mondo celebrano la Galassia lontana, lontana...E in una ricorrenza tanto importante non potevano di certo mancare gli auguri di coloro che questo franchise lo hanno reso grande, continuando ad accrescere la sua fama sia sul piccolo che grande schermo, con film, serie tv, serie animate, fumetti, gadget e tutto il resto.

Il primo della lista è Mark Hamill che come suo solito ha voluto celebrare lo Star Wars Day a modo suo, pubblicando un curioso conto alla rovescia in vista di questo grande giorno. Bob Iger poi, ormai ex CEO della Disney, ha pubblicato un tweet in onore di George Lucas, pubblicando una sua foto in compagnia del padre di Star Wars nel Millennium Falcon con la didascalia: "Grazie George Lucas per aver creato l'incredibile mitologia di Star Wars".

Anche Lego ha celebra lo Star Wars Day, presentando una serie di imperdibili sconti e offerte sulla collezione a tema, per la gioia di grandi e piccini di tutto il globo. E se non bastasse anche MediaWorld ha lanciato una giornata di offerte stellari per soddisfare i fan più tecnologi della Galassia lontana lontana.

Sui social naturalmente i post a tema Star Wars sono incalcolabile e anche noi di Everyeye non possiamo fare altro che unirci al coro di festeggiamenti con il più classico dei "May the fourt be with you".