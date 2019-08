Mark Hamill potrebbe essere il Joker di Crisi sulle Terre Infinite

Mark Hamill e Joker sono un binomio strettamente legato da anni. Il celeberrimo Luke Skywalker di Star Wars ha doppiato il villain di Batman in diversi film e serie animate della DC. Adesso, a quanto pare, potrebbe interpretarlo in carne ed ossa nel crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite.

Voci sempre più insistenti dicono che Mark Hamill sia stato scelto da DC come Joker, e a breve potrebbe arrivare un annuncio ufficiale.

Gli episodi del crossover saranno cinque e andranno in onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Saranno coinvolte cinque serie: Arrow, Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e Batwoman.

Come sappiamo, in Crisi sulle Terre Infinite Brandon Routh vestirà i panni di Superman, mentre Kevin Conroy è stato scelto per interpretare Bruce Wayne / Batman. Ma la notizia riguardante Mark Hamill va decisamente oltre in termini di hype. I fan possono già iniziare a prefigurarsi il suo Joker scontrarsi faccia a faccia con Conroy. E dopo aver sentito per tanto tempo la sua voce nelle serie animate, la curiosità di vedere Hamill impersonare realmente il Joker è già altissima. Si può solo immaginare a che livello porterà la caratterizzazione del villain, lo stile e il look del personaggio e così via.

C'è però ancora da aspettare la conferma ufficiale. Intanto fateci sapere cosa ne pensate. Vi farebbe piacere vedere Mark Hamill in Crisi sulle Terre Infinite?