Mark Hamill, basta Luke: ecco le prime foto de La Caduta della Casa degli Usher!

Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare un'occhiata a La Caduta della Casa degli Usher, la nuova serie Netflix creata e diretta da Mike Flanagan tratta dal celebre scritto di Edgar Allan Poe. Per Flanagan è l'ultimo dei progetti frutto della collaborazione con il colosso dello streaming prima del suo passaggio a Prime Video per La Torre Nera.

Nella nuova immagine possiamo vedere Mark Hamill, lontano dai toni fantascientifici di Star Wars e dal suo Luke Skywalker per questo nuovissimo personaggio. Hamill interpreterà Arthur Pym, l'avvocato della famiglia Usher. È un enigma anche per coloro che gli sono più vicini, ma rimane un dipendente e un esecutore sempre fedele per gli Usher. Sopra o sotto la lavagna, non importa. È il tipo di persona che "non fa domande".

Ecco la sinossi de La Caduta della Casa degli Usher: "Un uomo è stato invitato a visitare il suo amico d'infanzia Roderick Usher. Usher chiarisce gradualmente che la sua sorella gemella Madeline è stata murata nel caveau di famiglia non del tutto morta. Quando riappare nel suo sudario macchiato di sangue, il visitatore si affretta ad andarsene mentre l'intera casa si spacca e sprofonda in un lago".

"Questa miniserie è un remix moderno di alcune delle opere più iconiche di Edgar Allan Poe", aveva specificato Flanagan su Twitter parlando della serie. "Questa miniserie è unica per Intrepid, non abbiamo mai fatto nulla di simile prima. Sono molto grato di lavorare con il mio collaboratore di lunga data Michael Fimognari, che dirigerà quattro degli otto episodi, e con il mio socio produttore e produttore esecutivo Trevor Macy. Ci vediamo dall'altra parte. Nel frattempo, abbassate le luci, accendete il fuoco e immaginate una voce profonda nel buio, che intona silenziosamente... 'Once upon a midnight dreary...'".

Oltre a Hamill, il cast de La Caduta della Casa degli Usher comprende anche Bruce Greenwood (Gerald's Game) che ha sostituito Frank Langella, Kate Siegel (Haunting of Hill House), Carla Gugino (Gerald's Game), Mary McDonnell (Battlestar Galactica), Zach Gilford (The Purge: Anarchy), Paola Nuñez (Bad Boys For Life), Annabeth Gish (Midnight Mass), Malcolm Goodwin (Reacher), Rahul Kohli (iZombie), Samantha Sloyan (Midnight Mass), JayR Tinaco (Another Life, Space Force), Willa Fitzgerald (Reacher) e Robert Longstreet (Haunting of Hill House, Midnight Mass).

L'appuntamento è per il 12 ottobre prossimo su Netflix.