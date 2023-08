Mark Hamill non sarà più Joker senza Kevin Conroy: 'Noi come Stanlio e Ollio'

Mark Hamill è diventato famoso e riconosciuto grazie ai due ruoli che hanno segnato la sua carriera: il primo da attore, in Star Wars, il secondo come doppiatore delle serie e dei film animati di Batman, in cui ha prestato la voce al Joker. In un’intervista ha però rivelato come, a seguito della morte di Kevin Conroy, non tornerà più nel ruolo.

Mark Hamill ha già fatto capire che probabilmente non sarà più Luke SKywalker e, dopo la scomparsa della sua controparte nelle produzioni animate DC, ha deciso di non doppiare più il celebre villain del Cavaliere Oscuro.

Kevin Conroy è stato infatti il Batman delle opere in cui ha lavorato Hamill, rappresentando per lui un’amicizia importante, oltre che l’altra faccia della medaglia del suo lavoro e del suo personaggio.

In un’intervista il Luke Skywalker della saga di George Lucas ha spiegato: “Mi chiamavano e mi dicevano: ‘Vogliono che tu faccia il Joker’, e la mia unica domanda era: ‘Kevin è Batman?’. Se mi dicevano di sì, ci stavo. Eravamo partner. Come Stanlio e Olio. Senza Kevin, sembra che non ci sia un Batman per me”.

Dunque pare finito definitivamente il viaggio come Joker di Mark Hamill, a dispetto delle richieste dei tanti fan che avrebbero voluto sentire ancora la sua voce in nuove rappresentazioni del villain di Gotham City.

E a proposito del suo forte legame con il doppiatore di Batman, vi lasciamo al commovente e sentito saluto di Mark Hamill nei confronti di Kevin Conroy.