Mark Hamill nei panni di Vesemir in The Witcher? Ecco come potrebbe apparire

Pur continuando a non avere la più pallida idea di chi sia, Mark Hamill ha ribadito di voler interpretare Vesemir in The Witcher e, mentre gli utenti discutevano sul suo essere adatto o meno per la parte, un artista ha provato a immaginare l'aspetto dell'attore nella serie targata Netflix.

L'adattamento seriale delle opere di Andrzej Sapkowski non ha mostrato ancora Vesemir, il maestro di Geralt di Rivia, ma poiché The Witcher si è guadagnata il rinnovo per una seconda stagione (addirittura in anticipo rispetto al debutto) è lecito pensare che il personaggio comparirà in futuro, anche considerandone l'importanza nella vita del protagonista (interpretato da Henry Cavill) e nella saga in generale.



Così, in mezzo a tutte le ipotesi di cast fatte dai fan di The Witcher, ha preso spazio l'ipotesi di Hamill nei panni di Vesemir, con tanto di benedizione dell'attore che si è detto disposto a recitare nello show creato da Lauren S. Hissrich nel caso venisse interpellato.



A questo punto, l'artista BossLogic, ha creato un'immagine in cui mostra come Hamill potrebbe apparire nella serie e l'ha condivisa su Twitter. Si tratta di un'operazione che ha già fatto diverse volte in passato quando sono emerse voci riguardo il casting di un attore. Come al solito, trovate l'immagine in calce all'articolo. Cosa ne pensate del risultato finale? Vorreste Hamill come Vesermir?



Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la recensione di The Witcher, che vi ricordiamo trovate nel catalogo di Netflix.