Mark Hamill e Patrick Stewart, finalmente insieme sullo schermo: il divertente spot

Tra i seguaci del franchise di Star Wars e quelli di Star Trek scorre un'annosa rivalità, ma sono in molti quelli che sognano da sempre un crossover, in un modo o nell'altro. Suscita simpatia e curiosità, quindi, il fatto che due degli interpreti più amati delle rispettive saghe stiano per condividere finalmente lo schermo.

Non si tratta di una nuova serie, è il caso di chiarirlo subito, e neanche di un film, ma soltanto di uno spot pubblicitario, che avrà per protagonisti due mostri sacri come Mark Hamill e Patrick Stewart. È stato lo stesso interprete di Luke Skywalker ad anticiparlo postando una breve clip su Twitter, che possiamo vedere anche in calce alla news.

Si tratta di una campagna per UberEats, la nota piattaforma americana di delivery food online. Nel tweet Hamill anticipa che lo spot sarà in onda da domani e offre ai fan una piccola anticipazione per ingannare l'attesa. Nei pochi secondi di video, i due attori si esibiscono nel celebre battibecco sulla corretta pronuncia della parola tomatoes. Il risultato, specialmente considerando i personaggi che immediatamente associamo ai volti di Mark Hamill e Patrick Stewart, è senza dubbio divertente.

Per altri approfondimenti su Jean-Luc Picard e il franchise di Star Trek, rimandiamo alle date di uscita dei prossimi capitoli del franchise. Per quanto riguarda Mark Hamill, invece, i fan sperano sempre nella sua presenza nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian.