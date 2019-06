Mark Hamill si rende disponibile per Avatar: l'ultimo dominatore dell'aria

Un utente su twitter ha chiesto a Mark Hamill se farà parte della trasposizione live-action di Netflix della serie animata Avatar: l'ultimo dominatore dell'Aria, interpretando nuovamente il Signore del Fuoco Ozai a cui l'attore aveva prestato la voce nella versione originale.

La risposta dell'attore, sempre molto disponibile a dialogare con i propri fan sui social network, è stata breve ma positiva: 'Sono disponibile'.

Per l'interprete di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars non si tratterebbe, eventualmente, del primo lavoro in una serie animata. Oltre al ruolo di Ozai, Hamill è stato in passato anche la voce dietro al personaggio di Joker nella serie animata Batman (Batman: The Animated Series) andata in onda dal 1992 al 1995, a cui si sono aggiunte anche altre versioni, come quella più nota potuta ammirare nella serie di videogiochi Batman Arkham.

La serie animata è stata trasmessa da Nickelodeon tra il 2005 e il 2008, ed è ambientata in un mondo immaginario diviso in quattro grandi nazioni, ognuna di essa collegata a uno dei quattro elementi. Il protagonista è Aang, un ragazzo che possiede la capacità di controllare tutti gli elementi, e che avrà il compito di portare la pace all'interno dei regni.

L'adattamento Netflix di Avatar: l'ultimo dominatore dell'aria non ha ancora una data d'uscita e non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Gli appassionati della serie animata, però, potrebbero apprezzare la scelta di far comporre la colonna sonora a Jeremy Zuckerman, autore già della precedente colonna sonora della serie animata originale.