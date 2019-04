Mark Hamill ricorda Michael Ansara, voce di Mr. Freeze in Batman: The Animated Series

Intervenendo sul suo profilo Twitter ufficiale, Mark Hamill ha omaggiato il talento di Michael Ansara, prolifico attore cinematografico e soprattutto televisivo, nonché collega di Hamill tra i doppiatori di Batman: The Animated Series.

La discussione nasce dalla richiesta di un fan, che ha chiamato in causa sia Hamill sia Kevin Conroy, il doppiatore di Bruce Wayne/Batman, per parlare di un momento o ricordare il loro lavoro insieme ad Ansara, che nella serie animata prestava la sua voce a Mr. Freeze: "Mi piacerebbe chiedere a Mark Hamill e Kevin Conroy com'è stato lavorare con Michael Ansara? Ricordo che da piccolo guardavo in lacrime Heart of Ice e mi dispiaceva davvero per Mr. Freeze, perché tutto quello che voleva era salvare sua moglie".

La risposta di Hamill, sempre attento al lato social della sua carriera e al rapporto con i propri fan, non si è fatta attendere: "Michael era un attore appassionato e di talento, non è stato facile per lui trasferire tutte le sue emozioni in quel ruolo per la sua performance. La tragedia della sua scomparsa, unita alla prigione in cui si era ritrovato, è stata davvero... agghiacciante".

Ansara doppiò Mr. Freeze in due episodi della serie animata di Batman tra il 1992 e il 1994, e tornò a doppiarlo nella serie Batman - Cavaliere della notte, nel film TV Batman & Mr. Freeze: SubZero e in un episodio di Batman of the Future del 1999; il suo ultimo progetto fu ancora nel doppiaggio di Mr. Freeze nel videogame Batman: Vengeance.

Recentemente, proprio Batman: The Animated Series è stata ristampata in Blu-Ray (al momento nel solo mercato americano) dove la prima edizione è andata subito a ruba, tanto da incentivare la produzione di altre copie.