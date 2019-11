Mark Hamill suggerisce un suo ritorno per il crossover Crisi sulle Terre Infinite?

Quello di Crisi sulle Terre Infinite è probabilmente uno degli eventi televisivi più attesi dell'anno e dopo tutti i grandi ritorni e le nuove comparse annunciate potrebbe essersene aggiunta un'altra molto suggestiva: il ritorno di Mark Hamill.

In un tweet pubblicato da Kevin Conroy, l'attore che darà vita a una versione distopica di Bruce Wayne, come da lui stesso raccontato recentemente in un'intervista a EW, si faceva riferimento alla data di messa in onda dell'episodio che lo vedrà coinvolto, ovvero quello di Batwoman il 9 dicembre prossimo su CW. Al tweet ha dunque risposto Mark Hamill, lamentando una certa confusione sul numero di show che andranno a comporre il crossover. Per chi non lo sapesse, Hamill nei primi anni '90 impersonò Trickster nella mitica serie televisiva di Flash con John Wesley Shipp protagonista (quest'ultimo confermato nel crossover, anche grazie alle nuove immagini che lo ritraggono). Un primo ritorno del personaggio lo abbiamo già avuto proprio nella nuova serie di The Flash, ambientata su Terra 3, dove il suo Trickster aveva dei connotati parecchio simili al Joker di Heath Ledger (ricordiamo che Hamill ha doppiato proprio Joker nella serie animata di Batman sempre degli anni '90). I fan e Conroy stesso hanno espresso in più di un'occasione il desiderio di vedere prima o poi una versione in live-action del Joker di Hamill.

Come ha rivelato Marc Guggenheim, produttore del crossover, ci saranno altre grosse sorprese in Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà il prossimo 8 dicembre nello show Supergirl, continuando il giorno successivo nella serie Batwoman mentre la terza puntata dell'Arrowverse andrà in onda il 10 dicembre, nello slot dedicato a The Flash. Questa si concluderà con un cliffhanger.

I fan dovranno poi aspettare la fine della pausa invernale, i rimanenti due episodi infatti saranno disponibili a partire dal 14 gennaio 2020. Resta ancora da capire come si svolgerà la lotta tra i vari supereroi DC e l'Anti-Monitor, personaggio deciso a distruggere una volta per tutte i numerosi universi paralleli.