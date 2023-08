Mark Margolis, il commosso ricordo di Bryan Cranston: 'Una persona adorabile'

Bryan Cranston ha voluto ricordare attraverso un post sul suo profilo Instagram il collega e compagno d’avventura sul set di Breaking Bad Mark Margolis, passato a miglior vita giovedi 3 agosto 2023 all’età di 83 anni. L’attore ha ricordato l’amico per come era sia sul set che fuori dal lavoro, pagandogli il meritato tributo.

Dopo avervi riportato la notizia della morte di Mark Margolis, vogliamo condividere con voi le parole del protagonista della celebre serie tv Breaking Bad, che ha salutato l’attore di Philadelphia con un emozionante post sul social di Meta.

Queste le parole di Cranston: “Sono molto rattristato oggi nell’apprendere della scomparsa di un amico. Mark Margolis era un attore davvero bravo e un essere umano adorabile. Divertente e coinvolgente fuori dal set e, nel caso di Breaking Bad e You Honor, intimidatorio e spaventoso sul set. La sua energia tranquilla nascondeva un animo birichino e una mente curiosa. E amava condividere una buona battuta. Mi manca già. Riposa, ora Mark, e grazie per la tua amicizia e per il tuo eccezionale lavoro”.

Parole molto sentite quelle dell’attore, alle quali non possiamo fare altro che accodarci rinnovando le più sincere condoglianze ai familiari e salutando per un’ultima volta l’attore che ci ha tenuto compagnia in opere quali Breaking Bad e Better Call Saul e che ha partecipato al film cult di Brian De Palma Scarface, di cui vi lasciamo la recensione.