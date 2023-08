Mark Margolis è morto: addio all'iconico Hector Salamanca di Breaking Bad

L'attore Mark Margolis, noto per aver interpretato Hector Salamanca in Breaking Bad e Better Call Saul, è morto ieri 3 agosto 2023 all'età di 83 anni. Ad annunciarne la scomparsa è il figlio Morgan Margolis.

Stando alle parole di quest'ultimo, le cause del decesso – avvenuto al Mount Sinai Hospital di New York – coincidono con una breve malattia. Altri dettagli rimangono ignoti, ma verranno probabilmente rilasciati nelle prossime ore.

Classe '39, Mark Margolis è nato a Filadelfia da una famiglia ebraica e ha partecipato a pellicole come Cotton Club, Requiem for a Dream e Noah, a cui si aggiungono oltre quaranta serie TV, tra le quali figurano Star Trek: The Next Generation, Oz e American Horror Story. Oltre all'universo narrativo creato da Vince Gilligan, ad aver reso noto l'attore al grande pubblico è Scarface di Brian De Palma, nel quale ha interpretato il killer boliviano Alberto – per approfondire l'argomento, non perdetevi la nostra recensione di Scarface. Ricordiamo infine l'annosa collaborazione col regista Darren Aronofsky.

Margolis, che si è definito come un "attore operaio", ha dato tutto se stesso per raggiungere il meritato successo. "Sei mesi dopo Scarface" ha ricordato, "ho dovuto accettare la proposta di un mio amico di lavorare nel settore immobiliare, altrimenti non sarei riuscito a tirare avanti".

Riguardo Breaking Bad, invece, "sono entrato nello show pur conoscendo soltanto l'episodio in questione, ma, siccome non si tiene conto del giusto, i fan mi hanno preso subito in simpatia. Qualcuno mi ha chiesto: 'Come hai fatto a interpretare un personaggio così orribile?', e io gli ho risposto: 'Hai parlato con i miei amici? Be', ti risponderanno che sono piuttosto infelice di cominciare"; tuttavia, "Breaking Bad è stata la migliore esperienza televisiva di tutta la mia vita. La sceneggiatura, la troupe, gli attori... Senza contare il New Mexico, ne vado letteralmente pazzo".

