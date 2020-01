Mark Pedowitz, Presidente di The CW, è stato promosso a Chairman e CEO del network

The CW ha un nuovo Chairman e CEO, e si tratta del già Presidente del network, Mark Pedowitz, che ha firmato un nuovo contratto pluriennale per continuare a supervisionare la parte creativa e relativa agli affari dell'emittente.

Nel 2001, quando Pedowitz fu nominato Presidente di The CW, un canale nato dalle ceneri del WB Network e frutto di una joint venture tra WarnerMedia e ViacomCBS, non si pensava certo che una piccola emittente come questa potesse diventare quello che è invece oggi (addirittura, all'epoca si temeva un'imminente chiusura).

Ma sotto la lungimirante guida del suo nuovo Presidente, The CW ha puntato sulla programmazione originale, estendendola anche al periodo estivo e alla domenica, aumentando il numero degli show prodotti (e rinnovati ogni anno, come le 13 serie già rinnovate per la prossima stagione), e portando sotto il suo marchio alcuni dei titoli più popolari e riconoscibili degli ultimi anni, come le serie targate DC.

I grandi award show non sono più un miraggio dopo le vittorie ai Golden Globe di Jane The Virgin e Crazy Ex-Girlfriend, e la strategia digitale e sociale del network è in continuo sviluppo dopo l'adesione al sistema AVOD e il lancio del canale web CW Seed e dell'app per smartphone.

Nell'ultimo decennio, The CW è diventato un punto di riferimento per un'ampia gamma di pubblico, ma soprattutto per gli spettatori nella fascia d'età 18-34, che rappresenta sicuramente lo zoccolo duro della sua audience.

E tutto questo, sotto l'egida di Pedowitz.