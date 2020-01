Mark Ruffalo ha un gemello: arriva la prima immagine della serie I Know This Much Is True

La nuova miniserie prodotta da HBO, intitolata I Know This Much Is True, vede Mark Ruffalo impegnato nella parte dei due gemelli Dominick e Thomas Birdsey. Possiamo dare uno sguardo al primo scatto che li ritrae insieme e notare che i due fratelli avranno un look diverso.

Mark Ruffalo è noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Hulk nell'universo degli Avengers, ma la sua è in realtà una carriera molto variegata e sicuramente non poteva lasciarsi sfuggire la possibilità di interpretare due ruoli in un'unica opera. Questo genere di operazioni deve essere particolarmente gradita agli attori poiché permette agli interpreti di far valere le proprie capacità nel dare vita a personaggi molto diversi. In ambito seriale abbiamo l'esempio di James Franco, che recentemente ha concluso la serie ambientata nel mondo del porno con la terza stagione di The Deuce, o recentemente Paul Rudd, con la serie comica Living With Yourself

A quanto pare è arrivato il turno di Mark Ruffalo con la serie I Know This Much Is True scritta e diretta da Derek Cianfrance, e basata sul romanzo omonimo di Wally Lamb. A giudicare dalle prime immagini i due fratelli avranno un look differente: uno avrà i capelli più lunghi e la barba, mentre l'altro sembra avere un aspetto più composto. È scontato che verranno messi in risalto anche i tratti comportamentali divergenti.

La serie sarà divisa in sei parti e racconta, attraverso salti cronologici, le vite dei due gemelli in una storia all'insegna dell'emotività, del tradimento e del perdono, ambientata nell'America del secondo Novecento.

Tra gli attori troviamo anche Archie Panjabi (The Good Wife) e Imogen Pots (Roadies). Al cast si è aggiunta anche Melissa Leo nel ruolo di una collega dei due gemelli di nome Lisa Sheffer.