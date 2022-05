I Know This Much Is True, Mark Ruffalo e HBO citati in giudizio per un incendio sul set

HBO e Mark Ruffalo sarebbero stati citati in giudizio per un incendio avvenuto sul set di I Know This Much Is True, la serie del 2020 in cui l'interprete di Bruce Banner del MCU veste i panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey e affronta il complesso tema della malattia mentale.

Nel maggio del 2019, è scoppiato un incendio sul set di una concessionaria di auto usate a Ellenville, New York, che avrebbe rovinato l'attrezzatura cinematografica, l'edificio e diversi veicoli. A quel tempo, le riprese erano state interrotte ed era stato riferito che i proprietari della concessionaria avevano citato in giudizio la società di produzione coinvolta.

Ora, secondo le informazioni ottenute da TMZ, coloro che vivono nelle immediate vicinanze della concessionaria hanno deciso di fare causa alla HBO, sostenendo che l'incendio ha causato danni alle loro case, esponendole a pericolose tossine e agenti cancerogeni. Anche Mark Ruffalo è stato citato in giudizio per via del suo ruolo di produttore esecutivo in I Know This Much Is True. I residenti hanno affermato che "il set del film era una polveriera a causa del cherosene, dell'olio per riscaldamento e di altri materiali infiammabili immagazzinati nel luogo delle riprese".

Le notizie in nostro possesso sono ancora piuttosto scarse e non sappiamo come andranno a finire le cose ma se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di I Know This Much Is True.