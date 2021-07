Mark Ruffalo non ha dubbi sulle varianti di Loki: 'Sono tutti dei gracili'

L'esordio delle varianti di Loki è stato uno dei momenti che più ha divertito i fan nel corso della serie sul Dio dell'Inganno giunta a conclusione proprio poche ore fa: tutte le versioni alternative del fratello di Thor hanno ovviamente attirato l'attenzione tanto del fandom quanto degli addetti ai lavori come Mark Ruffalo.

Mentre, a proposito di varianti, qualcuno si chiede se rivedremo mai il Thor-rana nel Marvel Cinematic Universe, la star di Hulk ha infatti voluto commentare un post dell'account Twitter ufficiale dei Marvel Studios che celebrava proprio i vari Vecchio Loki, Kid Loki eccetera eccetera.

Il commento dell'attore, naturalmente, non poteva non far riferimento ad una delle frasi più famose del suo Hulk: "Tutti dei gracili" ha infatti scritto il buon Mark, citando il momento in cui un Bruce Banner trasformato in gigante verde malmenava il villain del primo film corale del Marvel Cinematic Universe in una sequenza diventata ormai a dir poco iconica.

Certo è che, insomma, il suo è pur sempre un parere da Hulk: a giudicare da quanto visto nello show Disney+ non siamo così sicuri che la banda di Loki non sia in grado di creare più di un grattacapo a qualcuno che non disponga di quella forza bruta! Varianti a parte, comunque, qui vi lasciamo la nostra analisi dell'incredibile finale di Loki.