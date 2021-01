Mark Ruffalo sta seguendo WandaVision: lo dimostra il suo meme su Bernie Sanders

Se WandaVision è senza dubbio una delle serie del momento, l'immagine di Bernie Sanders infreddolito con i guanti di lana è diventata famosissima al recente Inauguration Day di Joe Biden, diventando presto protagonista di infiniti meme e fotomontaggi. Da uno di essi possiamo dedurre che Mark Ruffalo stia seguendo attentamente il nuovo show del MCU.

L'attore che interpreta Hulk nel Marvel Cinematic Universe è molto attivo su Twitter: nei giorni scorsi ha celebrato la fine dell'era Trump con dei post al vetriolo, e ha poi ceduto anch'egli alla moda del momento. Ha infatti retwittato il meme su Bernie Sanders postato da Paul Bettany, co-protagonista di WandaVision nel ruolo di Visione, che immaginava il senatore democratico nella serie in streaming su Disney+.

Come si può vedere anche in calce alla notizia, la didascalia di Mark Ruffalo recita "Bernie's for the children!" (Bernie per i bambini), richiamando una frase utilizzata spesso nel secondo episodio di WandaVision. Nel fotomontaggio, Sanders è all'interno della cabina utilizzata da Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione per i loro trucchi di magia, nel corso del talent show dilettantesco organizzato nel quartiere per aiutare appunto i bambini.

La scorsa settimana, tra l'altro, Mark Ruffalo aveva pubblicato anche alcune foto di Elizabeth Olsen e Paul Bettany sul set di Avengers: Infinity War.

