Mark Ruffalo: la serie I Know This Much Is True è disponibile su Sky

Dopo aver posticipato il debutto di I Know This Much Is True, la mini serie HBO con protagonista Mark Ruffalo è finalmente disponibile nel catalogo di Sky per la visione da parte del pubblico italiano.

L'opera è composta da sei episodi ed è ispirata al romanzo "La notte e il giorno" scritto nel 1998 da Wally Lamb. Le puntate saranno quindi trasmesse ogni martedì sera alle 21:15 nel canale Sky Atlantic, se invece volete recupare qualche episodio che non avete potuto vedere, le repliche sono disponibili in streaming su NOW TV e su Sky Go.

Per chi non conoscesse l'opera, la serie è incentrata sulla vita di Thomas e Dominick Birdsey, gemelli che hanno avuto una vita molto diversa: mentre Thomas ha avuto diversi problemi psicologici, che lo hanno portato ad essere internato in istituti psichiatrici, il secondo invece è riuscito a diventare una persona di successo. Alla morte dei loro genitori, sarà Dominick a doversi occupare di Thomas, i due quindi inizieranno a discutere e a ricordare vari eventi che hanno avuto un impatto profondo nella loro vita. Su Sky sono attualmente disponibili i primi due episodi dello show, che ci introducono alle vite di Thomas e Dominick.

