Mark Ruffalo vorrebbe una serie del Marvel Cinematic Universe su Hulk

Hulk è senza dubbio uno dei personaggi più sfortunati di questo Marvel Cinematic Universe: nonostante ne sia uno dei principali protagonisti, infatti, l'ultimo standalone sul gigante verde risale al 2008, anno a partire dal quale il povero Bruce Banner si è dovuto accontentare di un ruolo da comprimario.

La questione è in realtà abbastanza complessa: i diritti dei film sul personaggio appartengono infatti ancora alla Universal, ragion per cui i Marvel Studios hanno le mani legate per quanto riguarda la possibilità di regalare nuovamente un ruolo da protagonista sul grande schermo ad Hulk.

La questione cambierebbe se Marvel decidesse invece di ripiegare sul piccolo schermo, come suggerito durante il Chicago Comic & Entertainment Expo dallo stesso Mark Ruffalo: "Forse possiamo farne una serie e scavalcare Universal… Universal detiene ancora i diritti per i film standalone su Hulk, ecco perché non possiamo farne un nuovo film. Ma potremmo fare una serie TV!" ha dichiarato l'attore. L'idea, d'altronde, sembra tutt'altro che irrealizzabile: con l'arrivo di Disney+ gli Studios sembrano voler puntare in maniera sempre più massiccia su produzioni televisive (si vedano i grossi investimenti fatti per WandaVision, Loki o Falcon and the Winter Soldier), quindi perché non puntare anche su Hulk?

Qualcosa di simile, in effetti, sembrerebbe già in programma: Marvel sta infatti pensando a una serie su Red-Hulk e i Thunderbolts; sempre nel corso della convention di Chicago, intanto, Mark Ruffalo ha dichiarato che gli piacerebbe vedere un film Marvel diretto da Scorsese.