Mark Wahlberg, 10 kg in più in 3 settimane: ecco la sua incredibile trasformazione

Non solo Christian Bale, ma a quanto pare anche Mark Wahlberg si sta impegnando molto per trasformare il suo corpo in vista di un nuovo film. L'attore è infatti riuscito a prendere ben 10 kg in sole 3 settimane.

Se guardiamo le immagini postate sui social proprio da Mark Wahlberg, il confronto è più che impressionante. Il fisico scolpito, frutto di durissimi allenamenti, ha lasciato spazio ad un bel pancione prominente e anche il volto appare visibilmente ingrossato.

Attraverso questo post, Mark Wahlberg ha voluto ringraziare ironicamente Lawrence Duran, il suo chef, che in pochissimo tempo gli ha permesso con i suoi manicaretti di prendere così tanto peso.Naturalmente questo prima e dopo dell'attore ha fatto il pienone di commenti. Tra i tanti è saltato all'occhio quello di Rhea Durham, moglie di Wahlberg, che ha scritto: "In foto sei sensuale come lo sei di persona!". Gena Lee Nolin di Baywatch ha invece voluto sottolineare l'importanza di una corretta alimentazione: "Mostra sempre i tuoi progressi. Noi siamo quello che mangiamo e il primo passo per stare bene inizia dal cibo".

Insomma, sembra che Mark Wahlberg abbia quasi raggiunto del tutto il suo obiettivo, riuscendo a prendere un'enorme quantità di kg in pochissimo tempo. Questa trasformazione è avvenuta per il ruolo di Padre Stu nella pellicola in cui reciterà anche Mel Gibson.