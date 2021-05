Mark York è morto, la star di The Office aveva 55 anni

Secondo quanto riportato da TMZ, Mark York è morto all'età di 55 anni dopo una breve e improvvisa malattia. York era ricoverato all'Ospedale Miami Valley in Ohio ma la causa del ricovero non era stata resa pubblica immediatamente. L'attore è celebre al grande pubblico principalmente per la sua apparizione nella famosa serie The Office di NBC.

All'interno della sit-com, Mark York interpretava il personaggio di Billy Merchant, il manager dell'ufficio che ospitava l'ambiente di lavoro nel quale si svolge l'azione principale dello show ed era apparso in quattro episodi della serie.

"Nonostante fosse paraplegico dal 1988 aveva sempre un'attitudine positiva e una personalità vivissima - si legge in un post di commiato - Ha sempre cercato di guardare a quello che poteva fare e raggiungere, non a quello che non poteva più fare. Ha potuto godere di molte esperienze di viaggio e aveva molti sogni per il futuro. Negli scorsi anni lavorava come inventore e ha anche ottenuto due brevetti per le sue invenzioni".

York recitò anche in CSI: New York e AI Artificial Intelligence.

"Era un esperto di cinema, poteva citarti molte frasi di film e dirti anche chi le pronunciava all'interno di parecchi film; ha trascorso molti anni in California dove ha avuto tante opportunità per inseguire il sogno della recitazione è apparso in serie come The Office e CSI ed era un avido fruitore di sport, di tutti gli sport e gli piacevano in particolare modo Cincinnati Reds, Ohio State football, e il Kentucky Wildcats nel basket. Gli piaceva anche far ritorno a casa della madre per giocare ai giochi da tavolo con lei e il fratello Brian per ore. Aveva uno spirito competitivo e mancherà a tutti quelli che l'hanno incontrato".