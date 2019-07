Marlee Matlin sarà produttrice ed interprete di Life and Deaf, su Disney+

Disney+ non sembra intenzionata a fermarsi e mette già in cantiere un'altra serie: si tratta di Life and Deaf, che vedrà l'attrice Marlee Matlin (Il Fidanzato di Mia Sorella, Excision, Un Party per Nick) nella doppia veste di protagonista e produttrice.

La storia narrata in Life and Deaf tocca Matlin molto da vicino: prima attrice sorda della storia a vincere un premio Oscar (nel 1987, per Figli di un Dio Minore), Marlee Matlin ha infatti voluto incentrare gli episodi della serie sull'infanzia del suo storico interprete, Jack Jason, che ha vissuto con entrambi i genitori sordi. Il tutto sarà ambientato durante gli anni '70.

A produrre Life and Deaf al fianco di Matlin ci saranno Patricia Heaton, David Hunt e Rebecca Stay della Four Boys Entertainment, insieme allo stesso Jack Jason. Al momento non ci sono commenti al riguardo da parte di Disney: non è ancora possibile, quindi, ipotizzare una durata della serie così come una possibile data di rilascio sulla piattaforma.

Disney+, come già accennato in apertura, sta lavorando sodo sul catalogo da presentare al pubblico al momento del lancio: uno dei progetti in via di sviluppo riguarda il live-action di Lilli e il Vagabondo. Nel frattempo è possibile dare un'occhiata a quale saranno i costi e le tipologie di abbonamento.