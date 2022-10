Marlon Wayans: 'Non cambierò la mia comicità per paura della cancel culture'

Marlon Wayans ha discusso del politicamente corretto e ha dichiarato che non cambierà il suo stile di comicità per sopravvivere ai giorni nostri e per soddisfare la generazione attuale. In una recente intervista, a Wayans è stato chiesto se un film come White Chicks del 2004 avrebbe successo oggi oppure finirebbe vittima della cancel culture.

"Penso che siano necessarie. Non so su quale pianeta siamo, dove si pensa che la gente non abbia bisogno di ridere e che le persone debbano essere censurate e cancellate. Se una battuta mi farà cancellare, grazie per avermi fatto questo favore", ha detto a Buzzfeed. "È triste che la società sia arrivata a un punto in cui non si può più ridere. Non ascolto questa dannata generazione".

White Chicks è una commedia diretta da Keenan Ivory Wayans che racconta di due agenti neri dell'FBI, interpretati da Wayans e da suo fratello Shawn, che si travestono da donne bianche per risolvere un caso di rapimento. Il film è stato candidato a cinque Razzies, tra cui Peggior film, Peggior attrice, Peggior regista, Peggior sceneggiatura e Peggior coppia di sceneggiatori.

Nel tempo, alcuni hanno considerato White Chicks come un film problematico, ma Wayans ha assicurato nell'intervista che non smetterà mai di fare film che fanno ridere.

"Non ascolterò questa gente. Queste persone spaventate, questi dirigenti spaventati", ha aggiunto. "Fate quello che volete fare? Bene... Io continuerò a raccontare le mie barzellette nel modo in cui le racconto. E se volete fare soldi, salite a bordo. Altrimenti, troverò un modo per farlo da solo. Conosco il mio pubblico. Il mio pubblico viene ai miei spettacoli ogni fine settimana e se ne va divertito e ridendo. Una cosa dei Wayans è che abbiamo sempre raccontato la barzelletta peggiore nel modo migliore".

Recentemente, abbiamo visto Wayans nel film Netflix La maledizione di Bridge Hollow; prossimamente vedremo il fratello al fianco del padre Damon Wayans per una sit-com in cui i due interpreteranno padre e figlio.