Marracash risponde a Morgan per le rime: la Storia è subito virale

La sfuriata di Morgan del weekend continua a tenere banco ed il caso è diventato anche politico. Nel frattempo, a rispondere per le rime al cantante ci ha pensato Marracash tramite Instagram, dopo che Castoldi l’aveva tirato direttamente in ballo durante la sua invettiva contro il pubblico.

Come si può vedere nel filmato che circola sul web, infatti, Morgan afferma che “non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marracash. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti”.

Il rapper, che è stato chiamato direttamente in causa da Morgan, non ha perso tempo e con una storia su Instagram ha risposto per le rime al cantante: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più” si legge nella Storia, diventata rapidamente virale.

Intanto sul web si levano le polemiche anche da parte dei fan: alcuni si chiedono se Fedez risponderà a Morgan, visto che entrambi sono giudici della nuova puntata di XFactor che prenderà il via il 14 Settembre. Altri invece chiedono alla produzione proprio di allontanarlo dalla giuria.

Una reazione è arrivata su Instagram anche dai Pinguini Tattici Nucleari, che però non nominano direttamente Morgan. “Circola un video in cui un uomo di una certa età, esperto e navigato, insulta la gente dal palco. Un cantautore che usa parole schifose. Il punto è questo: il rispetto non ha età, così come l’educazione. Fare questo mestiere è un onore, salire su un palco un privilegio. Più grande è il privilegio, più grande la responsabilità” afferma Riccardo Zanotti che lancia una frecciata nemmeno troppo velata a Morgan: “un artista è tale quando il quantitativo di talento supera, per la maggior parte del pubblico il quantitativo di cog......e, che ci piaccia o meno. Quando questo on avviene, purtroppo risulta difficile perdonare l’artista e forse conviene che questo si ponga qualche domanda su ciò che rappresenta”.