Martin Freeman shock! "Fare Sherlock non è più divertente!" Stagione 5 a rischio?

Affermazioni shock da parte dell'attore che interpreta l'iconico Watson dell'altrettanto iconica serie anglosassone, Martin Freeman: "farla non è più divertente!" Ecco le motivazioni che ha addotto Freeman!

Freeman è attualmente sull'onda del successo planetario nei panni di Everett Ross in Black Panther - film Marvel Studios diretto dal regista da Ryan Coogler - ma non dimentichiamo che, prima, ha interpretato John Watson nella rivisitazione della BBC dei romanzi di Sherlock Holmes, arrivata alla quarta stagione.

Il riadattamento delle storie scritte da Sir Arthur Conan Doyle dell'ultima stagione, composta di 13 episodi, ha avuto tanto successo da far nascere grandi speranze per la realizzazione di una quinta stagione. Ultimamente sono girate voci di conflitto tra gli attori principali dello show ma questa è l'ultima delle preoccupazioni della serie, poiché Freeman ha affermato di "aver perso la scintilla per Sherlock".

Ecco le parole di Freeman:

"Ad essere assolutamente onesto, pensavo [...] fosse impossibile. Sherlock è diventato un culto immediatamente. Sherlock è stato, francamente, un prodotto di notevole qualità fin dall'inizio. E quando inizi [così in alto] è piuttosto difficile mantenersi su quei livelli. Essere in quello spettacolo, è una cosa tipo mini-Beatles (ndr. le reazioni della gente). Le aspettative delle persone, sarò sincero, non sono più divertenti. Non è una cosa che ora riesco a godermi perché è diventata una cosa del tipo: "Farai meglio a farlo, altrimenti, sei un c****" Non è più divertente."

Andando avanti, l'attore ha poi affermato:

"Penso che dopo la serie quattro [la sensazione era quella di] una pausa. Ormai lo facciamo da un po' di tempo. E parte della mia stanchezza, parlando per me, è dovuta a come la cosa è stata ricevuta."

Vedremo. Mark Gatiss e Steven Moffat, i creatori del fortunato serial, hanno detto che, forse qualcosa si farà, anche se non prima di due anni.

