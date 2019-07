Martin potrebbe lasciare i Simpson dopo la morte di Russi Taylor

La morte di Russi Taylor è stata un brutto colpo per il mondo del cinema. La doppiatrice ha lasciato il segno in tanti personaggi diventati iconici, da Minnie (di cui ha doppiato pressoché ogni apparizione) ai Qui, Quo, Qua e Gaia di DuckTales.

Proprio uno dei personaggi che l'hanno resa celebre rischia ora di essere tagliato dalla propria serie, in segno di rispetto per la storica doppiatrice. Parliamo di Martin Prince, che tutti riconoscerete come uno dei personaggi secondari più divertenti e amati de I Simpson.

Il produttore della serie Al Jean ha già espresso tramite Twitter il suo cordoglio per la morte della doppiatrice, ricordandola come una persona "con cui era veramente bellissimo lavorare". Non ci sono invece notizie certe sul destino di Martin, riguardo al quale potrebbe però pesare un precedente simile.

Come molti fan della serie stanno ricordando in queste ore, infatti, la produzione decise di eliminare il personaggio di Mrs. Krabappel nell'ottobre del 2013, successivamente alla morte della doppiatrice Marcia Wallace. Non è difficile, dunque, che Martin vada incontro ad una sorte simile. Come molti di voi ricorderanno, inoltre, Russi Taylor ha prestato la sua voce anche alle gemelle Sherri e Terri e allo studente tedesco Uter Zorker.

La prossima stagione de I Simpson, comunque, vedrà l'apparizione di più di una guest star: già rivelate le parti di Jason Momoa e di Bob Odenkirk.