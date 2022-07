Martin Lawrence in una nuova serie della AMC: ecco quale!

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la star di Bad Boys Martin Lawrence ha firmato per una nuova serie targata AMC, Demasco. Qui l'attore apparirà in un ruolo ricorrente, mentre a vestire i panni del protagonista dovrebbe essere Okieriete Onaodowan.

Lo show racconterà la storia di un 33enne che attraverso una tecnologia che gli permette di sperimentare diverse versioni della sua vita, scopre cose nuove su se stesso e sulla sua esistenza. Qui Lawrence, che manca dalla TV da molti anni, è pronto a tornare sui nostri schermi nei panni di Uncle Forty, una guida fondamentale nello show. Demascus vedrà nel suo cast anche Janet Hubert, Shakira Ja'nai Paye e Caleb Eberhardt. A vestire i panni di showrunner saranno invece Tearrance Arvelle Chisholm e Kirk Moore, supportati dal produttore esecutivo di Better Call Saul Mark Johnson.

Ora, mentre attendiamo maggiori informazioni su questo progetto, Lawrence continua la discussione con la Sony sul prossimo film di Bad Boys, che a quanto pare dovrebbe esserci nonostante l'intera "situazione" Will Smith. "Abbiamo avuto un'incredibile esperienza con il primo film, sia nel processo di sviluppo con Tom Rothman [presidente Sony] e il suo team, sia nel processo di montaggio e riprese... Abbiamo messo insieme, con il loro aiuto, un film che è molto soddisfacente per il pubblico, e vorremmo farlo nuovamente, e credo che vorrebbero che lo facessimo di nuovo. Al momento stiamo lavorando a una bozza per il quarto", ha rivelato il produttore Bruckheimer.