Martin Scorsese amico d'oro: ha aiutato Paul Schrader a finire il suo film in quarantena

The Card Counter di Paul Schrader è uno dei film più attesi dell'anno, ma la quarantena ha messo a dura prova la produzione con Oscar Isaac nei panni di un giocatore d'azzardo ed ex soldato che si propone di aiutare un giovane in cerca di vendetta.

Come riferito dallo stesso regista, questa pellicola non avrebbe mai visto la luce senza il provvidenziale aiuto di Martin Scorsese che ha permesso la realizzazione delle ultime scene di grande importanza.

"Ecco cosa è successo. Stavo modificando. Il mio editore era nel New Jersey e il mio assistente al montaggio era nel Tennessee, e stavamo montando virtualmente. C'erano quattro scene dialogate tra le principali che non ero ancora riuscito a girare", ha detto Schrader. "Poi sono stato in grado di proiettare virtualmente il film per un certo numero di persone che rispetto, tra cui Scorsese, che ne è il produttore esecutivo. E quello che ho chiesto a tutti loro è un consiglio su come continuare il tutto".

Schrader ha detto che è stato il fondamentale apporto di Scorsese che gli ha permesso di dare gli ultimi ritocchi al film, che vede protagonisti anche Tye Sheridan, Tiffany Haddish e Willem Dafoe.

"Sono stato in grado di riscrivere queste scene e rendere questi dialoghi molto migliori. E non tutte le produzioni riescono a farlo. Ho capito cosa mancava. E non me ne sarei accorto senza di lui. Me ne sarei accorto solo molto dopo. E avrei camminato per la stanza prendendomi a calci nel culo, dicendo: 'Avrei voluto avere l'opportunità di girare meglio alcune scene'. Mi sarei maledetto".

Sebbene non sia stata definita una data di uscita per il film, Schrader ha affermato che il film è ora in modalità di post-produzione.

"Fondamentalmente, ho realizzato 1 ore e 49 minuti di film, che credo sia la lunghezza ottimale. Ovviamente, devo fare ancora la colonna sonora, c'è il post-produzione e gli effetti speciali, ma il fatto è che non c'è più alcuna pressione per finire il film in questo momento".

