Martin Scorsese e Steven Spielberg realizzeranno la serie tv remake di Cape Fear

A poche ore dall'annuncio dell'uscita della prestigiosa edizione bluray 4K di Killers of the flower moon, emergono grosse novità per i fan di Martin Scorsese.

Deadline infatti ha confermato che Martin Scorsese collaborerà con Steven Spielberg per una serie tv su Cape Fear, thriller del 1991 diretto da Scorsese e interpretato da Robert De Niro e Nick Nolte: lo show, in sviluppo per Universal Studio Group e Amblin, segnerà la prima collaborazione televisiva di sempre per Scorsese e Spielberg, e vedrà anche la collaborazione di Nick Antosca, co-creatore e produttore esecutivo che nel corso della sua carriera è stato showrunner e creatore di drammi polizieschi e horror come Channel Zero, The Act e Brand New Cherry Flavour. La trama ufficiale del remake tv di Cape Fear recita: “C'è una tempesta in arrivo per un'ignara coppia di avvocati appena sposati quando un famigerato assassino che entrambi hanno conosciuto in tribunale viene rilasciato dopo anni di prigione. Un thriller teso e contemporaneo che esamina l’ossessione dell’America per il true crime nel 21° secolo”.

L'originale Cape Fear è uscito nel 1962, era basato sul romanzo del 1957 “The Executioners” e aveva come protagonisti Gregory Peck e Robert Mitchum. Nel 1991, Scorsese ha realizzato un remake con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe Don Baker e Juliette Lewis. Mitchum e Peck, nell' ultimo ruolo cinematografico prima della sua morte, apparvero entrambi nel film, che ottenne nomination agli Oscar per De Niro e Lewis. Deadline ha riportato per primo la notizia.

Spielberg, lo ricordiamo, oltre ad essere in procinto di lanciare la sua nuova serie tv Masters of the Air, co-prodotta con Tom Hanks e sequel ideale di Band of Brothers e The Pacific, è anche a lavoro su una serie tv basata su Napoleon di Stanley Kubrick, che riprenderà la sceneggiatura del film mai fatto del regista di Barry Lyndon.

Vi terremo aggiornati su tutti i fronti, rimanete con noi.