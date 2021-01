Martina Colombari: 'Ho rischiato di morire per ben due volte'

L'ex Miss Italia Martina Colombari è stata ospite di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone, e qui ha rivelato di aver rischiato la vita per ben due volte negli ultimi anni.

Martina Colombari con la voce quasi commossa ha rivelato di essersi trovata a Manchster proprio durante un attentato terroristico dell'IRA e di esservi scampata per miracolo: "Nel centro commerciale vicino all'hotel dove soggiornavo, l'IRA annunciò la presenza di una bomba. L'esplosione provocò circa duecento feriti. Io potevo essere tra di loro".

La Colombari ha rivelato di essere stata poi vittima di un uragano ai Caraibi. Per fortuna le cose anche in quel caso sono finite bene per lei: "L'altro momento off è legato a un evento naturale. Un uragano si scatenò durante una vacanza ai Caraibi e portò via quasi tutto. Due episodi di paura pura!", raccontava la moglie di Billy Costacurta che proprio per questa ragione ha deciso di aiutare con raccolte benefiche i più svantaggiati. Il suo posto del cuore è Haiti, stato in cui si reca spesso per portare soccorsi soprattutto ai più piccoli: "Molte pagine del mio libro sono dedicate al racconto della realtà di Haiti, luogo purtroppo caratterizzato da un altissimo tasso di mortalità infantile e dove la povertà si percepisce ad ogni angolo".

Di recente anche Lino Banfi si è raccontato ad Oggi è un altro giorno mentre Paolo Conticini ha ricevuto una gradita sorpresa.