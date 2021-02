Martina Pinto ha detto si! L'attrice ha sposato il compagno Alessandro Poggi

Con un tenero post sui social network, Martina Pinto ha annunciato di aver sposato il suo compagno Alessandro Poggi. L'intima cerimonia si è svolta a Roma, alla presenza di pochi amici e parenti.

L'attrice che presto diventerà mamma, ha sfoggiato per l'occasione un abitino corto bianco e delle scarpe azzurro cielo. Un piccolo fioco le legava i capelli. Alessandro Poggi si è invece presentato con un look casual, giacca e t-shirt bianca. Dopo le nozze la coppia si è concessa un pranzo in una trattoria a Frascati. I due sono in attesa di una bimba e in poco meno di due mesi ha deciso di organizzare un rito civile.

Tra le future mamme di questo 2021 figura anche Meghan Markle che attraverso una foto postata sui social ha rivelato di essere in attesa del suo secondo bambino. Lei ed Harry sono al settimo cielo per questa notizia come rivelano gli amici più intimi. Questa seconda gravidanza è stata molto desiderata dalla coppia che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare il dramma di un aborto spontaneo. Il momento difficile sembra ormai passato e i bookmakers scommettono già sul sesso e sul nome del nascituro.

Kit Harington e Rose Leslie invece hanno da poco accolto il loro primo bambino.