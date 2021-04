Martina Stella fa impazzire i social: sotto la giacca non indossa nulla

Nell'ultimo periodo Martina Stella è probabilmente sparita un po' dal mondo del cinema ma continua ad essere piuttosto attiva sui social dove continua a donare ai suoi follower scatti degni di nota in grado di mandare tutti in delirio.

L'ultima della lista è una foto a dir poco provocante dove l'attrice mette in mostra tutta la sua giunonica bellezza. La Stella si è lasciata ritrarre infatti praticamente seminuda, coperta da una semplice giacca che non riusciva però a contenere le sue grazie. Il post manco a dirlo, ha ottenuto un rapido successo e in brevissimo tempo ha fatto incetta di like.

La didascalia della foto che trovate allegata alla notizia recita: "My head is a jungle. Io adoro la primavera poiché la natura è nel pieno del suo splendore". E i suoi follower sembrano aver molto apprezzato a giudicare dai molteplici commenti. Qualcuno ha scritto: "La donna più bella del mondo", un altro utente invece ha detto: "Strepitosa, sei sempre incantevole. Non c'è confronto". Insomma, i complimenti si sprecano.

Ricordiamo che Martina Stella lanciata da L'ultimo Bacio di Muccino, è madre di Ginevra, una bambina nata nel 2012 dall'unione con l'hairstylist Gabriele Gregorini, ed è attualmente sposata con procuratore calcistico Andrea Manfredonia, conosciuto nel 2016.