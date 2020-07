Martina Stella supersexy su Instagram, ma i fan notano un dettaglio nella foto

Martina Stella continua ad essere una delle donne più sexy e desiderate di Instagram. La modella tiene quotidianamente compagnia ai propri follower con scatti sexy ed in costume, ed anche una delle ultime prosegue sulla falsariga delle altre, in occasione di una campagna pubblicitaria per un marchio d'abbigliamento.

Nella foto che trovate in calce, Martina Stella indossa un costume a due pezzi che mette in evidenza la sua forma fisica, ma i fan si sono soffermati non tanto sulla carica sexy della modella, ma su un dettaglio particolare.

In molti hanno infatti commentato la forma dell'ombelico, che per alcuni fan sarebbe quanto meno "strana". I più maliziosi sostengono che la forma sarebbe frutto di Photoshop, mentre altri hanno commentato divertiti.

Non mancano ovviamente i complimenti ed alcuni la definiscono "l'ottava meraviglia del mondo", mentre altri "incantevole come sempre". Martina dal suo canto non ha risposto nè alle critiche, tanto meno ai complimenti, e continua a deliziare i suoi oltre 450mila follower con fotografie in bikini che non fanno altro che sottolineare le sue curve.

Questa mattina anche Diletta Leotta ha deliziato i suoi fan con delle pose sexy, il tutto mentre Chiara Ferragni si concedeva un bagno su una terrazza.