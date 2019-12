Anche Marv Wolfman si occuperà di scrivere le puntate di Crisi sulle Terre Infinite

Il momento in cui andranno in onda le prossime puntate dell'Arrowverse è sempre più vicino: dopo aver letto la sinossi degli ultimi due episodi di Crisi sulle Terre Infinite, scopriamo che Marv Wolfman si è occupato della sceneggiatura della serie.

Per chi non lo sapesse, Marv è stato lo scrittore responsabile della saga a fumetti di Crisi, composta da 12 volumi e uno degli eventi più importanti del mondo creato dalla DC Comics. Scopriamo quindi che ha voluto contribuire anche alla trasposizione per piccolo schermo della sua opera, sceneggiando la prossima puntata dello show che andrà in onda durante lo slot televisivo dedicato a The Flash.

Ecco cosa ne pensa del suo lavoro il celebre scrittore nativo di New York: "È difficile cercare di imitare lo stile di un altro scrittore, quindi sono felice che tutti erano disponibili per aiutarmi. Marc ha corretto quello che ho scritto e l'ha reso coerente con le altre sceneggiature. Mi sono divertito molto a farlo, anche se è stato quasi spaventoso dover gestire questi personaggi, specialmente alcuni come Felicity Smoak che hanno un modo di parlare molto particolare". Nonostante questo lo showrunner Marc Guggenheim si è detto entusiasta del lavoro fatto da Marv, rivelando di aver dovuto cambiare molto poco delle pagine del copione.

La serie riprenderà il prossimo 14 gennaio, nell'attesa vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Crisi sulle Terre Infinite.