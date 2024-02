Marvel, l'account social di Loki ha un misterioso messaggio per Deadpool & Wolverine

Il trailer di Deadpool & Wolverine ha rivelato diversi collegamenti tra il mondo di Wade Wilson e la TVA che ha esordito nel MCU nella serie Loki con Tom Hiddleston. Ora sappiamo che il personaggio di Ryan Reynolds sarà prelevato dalla Time Variance Authority con questa che gli affiderà una missione importantissima. Ma ci sono anche altri legami?

In concomitanza con la pubblicazione del trailer di Deadpool & Wolverine, l'account Instagram di Loki ha iniziato a inviare ai suoi follower un link al trailer e un'immagine degli schermi di una struttura della Time Variance Authority.

Il trailer di Deadpool & Wolverine ha già confermato che la TVA - che ha fatto il suo debutto sullo schermo in Loki - avrà un ruolo molto importante nel film. Resta da vedere se la versione di Deadpool & Wolverine dell'organizzazione è quella che gli spettatori hanno conosciuto in Loki, o se si tratta di un'iterazione alternativa e malvagia.

In Deadpool & Wolverine, Deadpool cambierà la storia del Marvel Cinematic Universe con l'aiuto di Wolverine. Il film sarà interpretato da Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool, Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa Carlysle, Leslie Uggams nel ruolo di Blind Al, Karan Soni nel ruolo di Dopinder, Stefan Kapičić nel ruolo di Piotr Rasputin/Colosso, ed Emma Corrin e Matthew Macfadyen in ruoli attualmente sconosciuti. Jennifer Garner dovrebbe riprendere il suo ruolo di Elektra.

"Ho sempre voluto che Hugh tornasse", ha spiegato Reynolds in una precedente intervista a Collider. "Il mio primo incontro con Kevin Feige quando la Disney ha comprato la Fox anni fa, forse tre anni fa, o tre anni e mezzo, quattro anni fa, non sono sicuro, era per fare un film con noi due, un film su Deadpool e Wolverine. E all'epoca non era possibile. E poi Hugh ha chiamato in quel momento perfetto e ha detto che sarebbe stato interessato a tornare e a fare questo film. Per quanto riguarda il contenuto di quella conversazione, lascerò che sia Hugh a rispondere, perché so che è inevitabile che lei e Hugh parliate presto, ne sono certo. Lascerò che Hugh risponda da solo. Ma ha espresso il suo interesse a tornare, e poi è stato mio compito portarlo da Kevin Feige un'altra volta e venderlo".