Marvel, Agatha: Darkhold Diaries sarà una grande sorpresa per i fan di Wandavision

Kathryn Hahn ha avuto già modo di sottolineare le similitudini tra Agatha: Darkhold Diaries e WandaVision. L'attrice, che sarà protagonista della serie tv attualmente in fase di produzione, è tornata a parlare di ciò che accomunerebbe i due show in termini narrativi.

Parlando con ET, la star ha ribadito il suo entusiasmo per il progetto, definendolo "davvero favoloso" e, senza fare particolari rivelazioni sulla trama, ha nuovamente sottolineato che lo spin-off di WandaVision regalerà più di un momento sorprendente ai fan: "È un cast fantastico. Sono incantata di fronte al lavoro che ognuno ha fatto per questo show e credo che il pubblico resterà stupefatto. Penso che gli spettatori avranno l'impressione che la storia stia andando in una direzione quando poi, naturalmente, prenderà un milione di strade diverse, un po' come WandaVision", ha dichiarato Hahn.

Hahn ha fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe proprio con WandaVision, dove interpretava la potente strega Agatha Harkness. Ruolo che ha ottenuto il plauso della critica (l'attrice ha infatti ottenuto una nomination agli Emmy Awards per la sua performance) oltre che quello del pubblico, che ha immediatamente apprezzato tanto il personaggio quanto l'interpretazione della star di Bad Moms. Da qui, la decisione di creare una serie ad hoc. Tra l'altro, Agatha: Darkhold Diaries potrebbe aprire la strada ad un film su Scarlet Witch.

Secondo la sinossi di Agatha: Darkhold Diaries, la serie inizierà con il tentativo da parte della protagonista di recuperare i suoi poteri, dopo essersi risvegliata dall'incantesimo in cui l'ha intrappolata Scarlet Witch alla fine di WandaVision.