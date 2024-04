Marvel, Alaqua Cox sul futuro di Echo: 'L'attesa mi sta uccidendo'

Non ci sono buone notizie sulla seconda stagione di Echo, ma c’è chi ancora non ha perso le speranza per il futuro del personaggio Marvel.

A non aver gettato la spugna è proprio Alaqua Cox, interprete di Maya Lopez, alias Echo all’interno del Marvel Cinematic Universe. La prima stagione di Echo non è stata esattamente un successo a livello di critica, ma le ottime visualizzazioni in streaming hanno lasciato uno spiraglio aperto per un’eventuale seconda stagione. L’attrice ha confessato a Cinemablend che l’attesa per delle possibili novità “la sta facendo impazzire”:

“O mio Dio, onestamente non ho pazienza. Quindi l'attesa mi sta facendo impazzire.” Alaqua Cox ha successivamente accolto positivamente la nuova serie Daredevil: Born again, che segna il ritorno di Vincent D’onofrio e Charlie Cox sul piccolo schermo, ipotizzando un ingresso del suo personaggio all’interno delle avventure del diavolo di Hell’s Kitchen: “Se la sto aspettando? Assolutamente sì. Non vedo l'ora di vederla, e spero che a un certo punto possano aggiungere Echo anche alle future serie di Daredevil.” Che Maya Lopez possa essere protagonista di un aspro confronto con il padre adottivo Kingpin? Non ci resta che attendere novità ufficiali in merito. Nel frattempo, se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Echo.

