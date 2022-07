Marvel, I am Groot è canonica: ma è ambientata in una finestra temporale brevissima

I am Groot si è mostrata col primo trailer ufficiale durante le giornate del Comic-Con, e a pochi giorni dal debutto su Disney Plus è stato confermato che lo show sarà canonico nel Marvel Cinematic Universe.

Durante un'intervista con ComicBook, infatti, il capo della sezione streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha rivelato che I Am Groot si svolgerà in una finestra temporale brevissima e molto particolare: "Posso confermare che la serie dedicata a Baby Groot trova il suo posto in un punto molto specifico e molto ristretto della timeline del Marvel Cinematic Universe", ha detto Winderbaum. "Le sue avventure infatti si svolgeranno dopo la fine di Guardiani della Galassia 2, ma prima della scena post-credit dello stesso film, nella quale come ricorderete Groot è già un adolescente. I am Groot è ambientata in questa particolare fase dello sviluppo del Groot bambino. L'idea è piaciuta molto a James Gunn, è rimasto colpito dal lavoro della regista Kirsten Lepore ed è stato entusiasta di lavorare al suo fianco".

I Am Groot dei Marvel Studios è stato annunciato per la prima volta durante l'Investor Day della Walt Disney Company nel dicembre 2020: più che di una vera e propria serie tv, si tratta di una collezione di cortometraggi animati incentrati su Baby Groot, che prendono vita grazie ad una CGI fotorealistica non troppo diversa da quella che anima il personaggio nei film della saga. Inoltre, al Comic-Con è stato confermato che I am Groot tornerà per una seconda stagione, con la prima che debutterà su Disney Plus dal 10 agosto prossimo.

